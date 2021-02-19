Дорожный знак упал в центре Киева на два автомобиля.

Об этом появилось видео на странице популярного паблика в "Facebook".

Неприятный инцидент произошел в столице Украины городе Киеве. На глазах у многих свидетелей произошло падение дорожного знака. К сожалению, упавший с немалой высоты металлический прямоугольный знак успел повредить автомобили.

Это произошло в центре города, на главной улице. Конечно, радует то обстоятельство, что никто из людей не пострадал. Однако, весьма вероятно, что водители авто, возможно, были шокированы происшествием.

Мы не знаем, какой урон был причинен транспортным средствам, а также кто оплатит ремонт. Может быть, возникшие претензии водители Nissan и Seat озвучат местным коммунальщикам.

Огорчает то обстоятельство, что такая заметная вещь не была закреплена сразу. В небольшом видео хорошо видно, как дорожный знак раскачивается на ветру. Очень может быть, что в таком опасном положении он провел не один час.

После чего не выдерживают крепления, и знак приземляется на крыши сразу двух автомобилей. Ролик был снят из салона проезжающей мимо машины.

Еще раз подчеркиваем, что это случилось на главной улице Киева, где по дорогам передвигаются не только простые граждане, но и чиновники.

Пока ответственные лица, в чьем ведомстве должны отвечать за размещение и надежную установку знаков, никак не отреагировали на происшествие.

В комментариях пользователи посочувствовали водителям попавших под дорожный знак машин. Некоторые заметили, что недалеко от места падения находится киевская мерия, а также отметили работу коммунальщиков.

Напомним, в Одессе авто снесло знак и светофор.

Как сообщала Politeka, под Одессой нарушитель сбил полицейского.

Также Politeka писала, в одной из школ Киева ЧП.