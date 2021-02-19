В Киеве произошел пожар в одном из общежитий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, спасатели сообщают, что в пятницу, 19 февраля, в 09.43 они получили сообщение о пожаре, который возник в 5-этажном общежитии на ул. Красиловській, 8/4, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 3-м этаже на площади 10 кв. м.

Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Уже в 10.07 пожар был локализован, а в 10.12 – ликвидирован.

Спасатели вместе с персоналом объекта вывели на безопасное расстояние 200 человек.

Также в ГСЧС рассказали о последствиях ЧП: сгорели и была повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты.

"Причина возгорания сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 18 февраля, пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской. К сожалению, спасти 54-летнего хозяина дома не удалось, его нашли мертвым.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.