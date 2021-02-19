В Киеве за сутки подтвердилось еще более полутысячи новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, за минувшие сутки, 18 февраля, коронавирусом заразились еще 544 киевлянина. Всего с начала пиндемии коронавирусом заразились 133 891 киевлянин.

За прошедшие сутки ковид подтвердился у 299 женщин, 218 мужчин и 27 детей.

Также в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семеро киевлян.

В общем, за все время пандемии, 2564 киевлянина умерли от ковида.

Кличко также сообщил, что 79 пациентов вчера госпитализировали с коронавирусом. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома.

Преодолели коронавирус за сутки 897 киевлян, а всего после ковида выздоровели 91 037 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах столицы: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1065 больных коронавирусом. Из них 2 ребенка. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819 человек. Под аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - почти 27%", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине усиливают карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве зафиксирован резкий рост заболеваемости.

Также Politeka писала, коронавирус продолжает забирать жизни выдающихся украинцев.