В Киеве за сутки подтвердилось еще более полутысячи новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, за минувшие сутки, 18 февраля, коронавирусом заразились еще 544 киевлянина. Всего с начала пиндемии коронавирусом заразились 133 891 киевлянин.
За прошедшие сутки ковид подтвердился у 299 женщин, 218 мужчин и 27 детей.
Также в течение суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семеро киевлян.
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В общем, за все время пандемии, 2564 киевлянина умерли от ковида.
Кличко также сообщил, что 79 пациентов вчера госпитализировали с коронавирусом. Другие больные находятся на самоизоляции и лечатся дома.
Преодолели коронавирус за сутки 897 киевлян, а всего после ковида выздоровели 91 037 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах столицы: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).
"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1065 больных коронавирусом. Из них 2 ребенка. 676 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 819 человек. Под аппаратами ИВЛ - 27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева - почти 27%", - добавил Кличко.
Напомним, в Украине усиливают карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве зафиксирован резкий рост заболеваемости.
Также Politeka писала, коронавирус продолжает забирать жизни выдающихся украинцев.