В Киеве у нидерландского дипломата украли велосипед

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Лодевейк Смоор рассказал в соцсети, что сам ездит каждый день на работу на велосипеде, однако одному из его коллег "повезло меньше".

"В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне", - написал он.

В сети также сообщают, что велосипед украли в центре столицы, возле здания НАБУ.

"Реалии Украины. А вы как думали, господин дипломат? В центре Киева у нидерландского дипломата украли велосипед прямо у здания НАБУ. Мужчина уже подал заявление в полицию. Знакомый дипломата по этому случаю назвал Украину "страной варваров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в в Киеве компания подростков избила двух мужчин, в результате чего один из них оказался в реанимации. Инцидент произошел еще неделю назад, 11 февраля. На станции метро "Университет" подростки-борцы устроили драку с двумя парнями, которые служат в силовой структуре, будучи в старших офицерских званиях. В результате один из пострадавших оказался в реанимации.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.