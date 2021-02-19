В Киеве прямо на ходу загорелась машина с военными

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в пятницу, 19 февраля, возле станции метро "Берестейская".

В результате происшествия никто не пострадал, а ликвидировать возгорание удалось благодаря мужчине, который ехал мимо на Mercedes, остановился и предоставил огнетушитель.

"Сегодня утром, в 09:15, вблизи со станцией метро Берестейская, прямо на ходу начал пылать грузовик военных. К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.

На опубликованных с места происшествия кадрах можно увидеть, как военный грузовик загорелся прямо посреди дороги, и военнослужащие вместе с неравнодушными гражданами ликвидировали огонь.

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