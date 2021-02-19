В Киеве мужчина избил консьержку битой, чтобы забрать ее "ценности"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сегодня ночью, около трех часов, на линию 102 поступил вызов о разбойном нападении на проспекте Георгия Гонгадзе.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина пытался проникнуть в дом. Сначала - просто беседами, а потом он начал угрожать. Когда и это не подействовало, мужчина достал биту, избил женщину и забрал у нее мобильный телефон и обогреватель.

Патрульные начали розыск дерзкого нарушителя закона. По предоставленным приметам, во время обследования прилегающей территории, злоумышленник был найден.

"К слову, он один был среди ночи на улице с обогревателем в руках. В ходе поверхностной проверки у него также была найдена и бита, и телефон. Далее задержанным занималась следственно-оперативная группа Подольского УП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возле здания НАБУ у нидерландского дипломата украли велосипед.

"В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне", - написал знакомый дипломата на своей странице в соцсети.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.