В Киеве произошел пожар в общежитии, в результате которого 50 человек были эвакуированы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, 21 февраля в 03.27 в оперативно-координационногоый центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 8-Б, в Днепровском районе столицы.

На место происшествия выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. Прибыв на место ЧП, спасатели установили, что возгорание возникло в главной электрощитовой 2х3 м. Огнеборцы сразу приступили к тушению, используя порошковые огнетушители.

В 04.16 пожар был локализован, а в 04.34 - полностью ликвидирован.

Борясь с огнем, спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, так как горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители общежития смогли вернуться в здание.

Для тушения пожара на месте происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава подразделений Главного управления.

"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 18 февраля, пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской. К сожалению, спасти 54-летнего хозяина дома не удалось, его нашли мертвым.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.