В Киеве произошел пожар в общежитии, в результате которого 50 человек были эвакуированы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Так, 21 февраля в 03.27 в оперативно-координационногоый центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 8-Б, в Днепровском районе столицы.
На место происшествия выехали ближайшие пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. Прибыв на место ЧП, спасатели установили, что возгорание возникло в главной электрощитовой 2х3 м. Огнеборцы сразу приступили к тушению, используя порошковые огнетушители.
В 04.16 пожар был локализован, а в 04.34 - полностью ликвидирован.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Кароль без лифчика и в дерзком костюме превратилась в настоящую львицу: "Что за за шалости, а?"
Джамала разгневала украинцев, перепев песню Тины Кароль, видео: "Показала свою дурость, неприятная фу..."
Участник "Холостячки" Ковтуненко откровенно рассказал о чувствах к Мишиной и что творилось за кулисами: "Отрезан от жизни..."
Большая трагедия Баскова: как выглядит единственный сын певца, который отказался от отцовской фамилии
Борясь с огнем, спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, так как горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители общежития смогли вернуться в здание.
Для тушения пожара на месте происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава подразделений Главного управления.
"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 18 февраля, пожарные получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Микуличи на улице Старосельской. К сожалению, спасти 54-летнего хозяина дома не удалось, его нашли мертвым.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.