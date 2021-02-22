В Киеве задержали администраторшу так называемой "группы смерти" в соцсети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что у женщины, которая была администраторшей группы в соцсети, которая подталкивала детей к самоубийству, обнаружили психические отклонения.

Начальница Управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб рассказала, что в настоящее время активизировались старые "игры" в соцсетях, которые подстрекают подростков к самоубийству.

"Не так давно была обнаружена девушка, которая была куратором одной из таких игр и втянула 13 детей в общение, связанное с подстрекательством к совершению самоубийства. Сейчас она находится на лечении, у нее психические отклонения", - рассказала Зуб.

По ее словам, в прошлом году дети в возрасте от 8 до 17 лет совершили 137 самоубийств. Чаще всего на самоубийство идут подростки от 14 до 17 лет. При этом парни вдвое чаще девушек сводят счеты с жизнью. Девушки, как правило, делают это демонстративно.

Как известно, "группы смерти" - это страницы в соцсети преимущественно суицидального содержания. Присоединившись к сообществу, подростки получат разные задания, а концом "квеста" становится самоубийство.

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