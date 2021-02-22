В Киеве в один из жилых дворов срочно съехались взрывотехники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в украинской столице на улице Якуба Колоса, 18 заминировали машину.

"Предварительно, нашли взрывчатку в машине. На месте все службы и взрывотехники. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

На опубликованных с места происшествия кадрах можно заметить, что машину и местность вокруг оградили лентой. На месте уже присутствует полиция и взрывотехники.

Информации о том, в какой машине найдена взрывчатка, и кому она принадлежит, пока нет.

Ранее сообщалось, что 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. В частности, правоохранители столицы отрабатывали сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.