В Киеве в один из жилых дворов срочно съехались взрывотехники
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в украинской столице на улице Якуба Колоса, 18 заминировали машину.
"Предварительно, нашли взрывчатку в машине. На месте все службы и взрывотехники. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.
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На опубликованных с места происшествия кадрах можно заметить, что машину и местность вокруг оградили лентой. На месте уже присутствует полиция и взрывотехники.
Информации о том, в какой машине найдена взрывчатка, и кому она принадлежит, пока нет.
Ранее сообщалось, что 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. В частности, правоохранители столицы отрабатывали сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.