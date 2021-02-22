Стало известно, кем был 52-летний мужчина, погибший от рук таксиста из Азербайджана на дороге в Киеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост бывшего главы Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко в соцсети.

Так, стало известно, что жертвой конфликта на дороге в центре украинской столицы 19 февраля, когда таксист двумя ударами убил мужчину, оказался бывший работник таможни - 52-летний Владислав Корниенко.

"Корниенко Владислав Леонидович... Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу - царство небесное", - написал он.

Как известно, 19 февраля на дороге в центре Киева произошел конфликт на пешеходном переходе. 28-летний таксист вышел из машины и нанес два удара пешеходу, в результате чего тот упал на брусчатку и умер на месте. Таксист сразу же вернулся в машину и скрылся с места трагедии. Впоследствии правоохранители задержали его на левом берегу столицы. Дочь погибшего рассказала, что узнала о гибели отца из новостей.

Напомним, всплыли новые детали трагических разборок на дороге в Киеве: "дочь узнала о случившемся из новостей".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.