Чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы

В Киеве задержали чиновника налоговой службы за передачу секретных данных террористам "ДНР"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, СБУ задокументировала и заблокировала преступную деятельность чиновника Государственной налоговой службы, который оказывал содействие террористической организации "ДНР".

Отмечается, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

В частности, злоумышленник передавал кураторам с оккупированных территорий Донбасса персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины, информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа, а также другую стратегически важную для государства информацию.

Должностному лицу сообщено о подозрении, а также были проведены обыски по месту жительства, по месту работы и вероятных мест хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые неопровержимо подтверждают преступную деятельность подозреваемого.

Должностному лицу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, "заместитель министра ДНР" засветился в Киеве, фото: "работает политтехнологом и пиарщиком".

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