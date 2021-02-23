В Киеве на женщину упала ледяная глыба
Видео с камеры наблюдения опубликовала у себя в Telegram патрульная полиция.
Причиной стало то, что женщина решила проскочить мимо здания, которое коммунальщики как раз чистили от снега и льда, несмотря на оградительную ленту.
«Призываем пешеходов не подходить близко к местам проведения работ, огражденных специальными лентами, а водителей — не парковать автомобили у таких лент», — предупреждают полицейские.
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Видео можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось о еще одной трагедии на воде в Киеве. Так, 21 февраля на глазах у водителей мужчина прыгнул с Северного моста. Сердобольные граждане сообщили об этом по телефону в службу спасения, отметив, что неизвестный вылез на ограждение переправы.
Немедленно было направлено на место происшествия водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасателям пришлось обследовать около 3 000 метров береговой линии для нахождения утонувшего.
Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.