В Киеве задержали банду воровок, которые попадаются на краже, но их не привлекают к ответственности
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
В этот раз воровок поймали на горячем возле "Метрограда", когда они пытались обокрасть женщину.
"Тупо вся банда неоднократно судима и продолжает свое грязное дело дальше. Ну, как так? Где тот здравый смысл и правосудие?" - возмущаются авторы публикации.
Ранее сообщалось о еще одной трагедии на воде в Киеве. Так, 21 февраля на глазах у водителей мужчина прыгнул с Северного моста. Сердобольные граждане сообщили об этом по телефону в службу спасения, отметив, что неизвестный вылез на ограждение переправы.
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Немедленно было направлено на место происшествия водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасателям пришлось обследовать около 3 000 метров береговой линии для нахождения утонувшего.
Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.