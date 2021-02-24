В Киеве в подземном переходе образовалась "сауна"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Вероятно, причиной пара стал прорыв трубопровода.

"Коммунальная сауна образовалась в подземном переходе в Киеве на проспекте Победы, 40 возле парка Пушкина. Предварительно, прорыв трубопровода, затопило", - говорится в сообщении.

На опубликованном с места фото можно увидеть, что весь переход заполонило паром, а проход огоридили лентой.

Другие столичные источники также сообщают, что переход буквально "затопило кипятком".

"В столице затопило кипятком подземный переход напротив парка Пушкина (проспект Победы, 40)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве потолок, который обвалился в подземном переходе на Майдане еще месяц назад, до сих пор находится в аварийном состоянии. По данным журналистов, территория огорожена барьером, а потолок даже не потрудились закрыть хотя бы декоративным заслоном. Поэтому прохожие могут наблюдать ржавчину, которую видно на разрушенном потолке. При этом в "Киевавтодоре" заявили, что обвал потолка давно отремонтирован, а сейчас происходит ремонт устаревших конструкций, который планируют завершить к началу марта.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.