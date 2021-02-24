В Киеве поступило очередное сообщение о минировании ряда объектов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
В частности, на этот раз в столице "заминировали" ряд ТРЦ и отель.
Сейчас данные объекты проверяют на наличие взрывчатки.
"Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver проверяют на наличие взрывоопасных предметов. Также сообщили о минировании гостиницы "Интерконтиненталь", - говорится в сообщении.
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Пока что не сообщается, от кого и каким образом поступило сообщение о заминировании. Следует отметить, что в последнее время информация о заминировании является довольно частым явлением в столице.
В частности, ранее сообщалось, что 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. Тогда правоохранители столицы также отрабатывали сообщения о минировании станций метро "Майдан Незалежности"и" Дворец спорта".
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.