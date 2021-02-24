В Киеве Служба безопасности Украины оставила красноречивое "послание" стране-агрессору

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Так, рядом с российским посольством в Киеве появился бигборд с напоминанием о том, что Крым - это Украина.

Соответствующее фото было сделано у здания дипломатического представительства РФ, которое расположено на улице Воздухофлотский проспект, 27.

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина!" - прокомментировали в СБУ.

Примечательно, что фото такого бигборда СБУ опубликовала 24 февраля, на следующий день после российского праздника "защитника отечества".

В комментариях украинцы довольно скептически отреагировали на такую инсталляцию, отметив, что посольства РФ в Киеве вообще не должно быть.

Ранее сообщалось, что СБУ задокументировала и заблокировала преступную деятельность чиновника Государственной налоговой службы, который оказывал содействие террористической организации "ДНР". По данным СБУ, подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Напомним, "заместитель министра ДНР" засветился в Киеве, фото: "работает политтехнологом и пиарщиком".

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