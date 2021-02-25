В Киеве показали разрушенную дорогу на центральной улице одного из микрорайонов столицы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев без цензуры".
Так, на микрорайоне Жуляны с дороги на одной из улиц сошел асфальт, из-за чего можно наблюдать огромные ямы и глубокие лужи.
На фото центральная улица микрорайона Жуляны. Местами глубина лужи достигает 27 см", - говорится в сообщении.
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Также в сети были опубликованы красноречивые фото разрушенной дороги. На кадрах с места видно, что проезжая часть вся в ямах, а во время дождя и снегопадов они заполняются водой, поэтому для водителей и пешеходов добавляются новые трудности - глубокие лужи.
Ранее сообщалось, что в Киеве потолок, который обвалился в подземном переходе на Майдане еще месяц назад, до сих пор находится в аварийном состоянии. По данным журналистов, территория огорожена барьером, а потолок даже не потрудились закрыть хотя бы декоративным заслоном. Поэтому прохожие могут наблюдать ржавчину, которую видно на разрушенном потолке. При этом в "Киевавтодоре" заявили, что обвал потолка давно отремонтирован, а сейчас происходит ремонт устаревших конструкций, который планируют завершить к началу марта.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.