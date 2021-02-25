После падения с 8 этажа осталась жива 12-летняя киевлянка

Об этом пишет "OBOZREVATEL".

Трудно себе представить, чтобы после падения с большой высоты кто-то остался жив. Однако жительница одной из киевских многоэтажек осталась в живых после падения с большой высоты.

Происшествие случилось 24 февраля в городе Киеве (Святошинский район) по улице Зодчих, 62-а. Квартира 12-летней девочки находилась на 8 этаже местной многоэтажки. Сейчас никто не может пока сказать, каким образом подросток, выйдя на балкон, упал вниз.

По информации знающих источников, девочка после стремительного падения получила серьезные травмы.

К счастью, упавшего подростка скорая помощь быстро госпитализировала в местную больницу. При этом ребенок был живой. Там медицинские работники оказали ей немедленную помощь.

Однако пока следствие не раскрыло причины произошедшего случая. Почему случилось так, что ребенок оказался на балконе без присмотра взрослых.

Сейчас по этому делу работает следственная бригада, которая, будем надеяться, установит последовательность событий, а также раскроет все детали происшествия.

К сожалению, это не первый случай такой случай отмеченный в сводках. Так, возраст людей захотевших свести счеты с жизнью колеблется от 12 до 90 лет.

Например, в том же Святошинском районе 19 января из 16 этажа упал 19-летний парень. Спасти его не удалось.

Гибелью закончилось и падение с 15 этажа мальчика, приехавшие врачи констатировали смерть.

Напомним, в Одессе девочка 13 лет прыгнула под поезд.

Как сообщала Politeka, под Харьковом пропал 14 летний подросток.

Также Politeka писала, в Киеве совершили нападение на пенсионера, он просто открыл дверь.