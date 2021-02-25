В Киеве долгожительница отпраздновала свой 103-й день рождения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Газета Дарницкие вести" в соцсети.
Так, стало известно о том, что жительница Киева недавно отметила свое 103-летие.
"Дарницкий район богат долгожителями. Нашей дарничанке Таисии Хаимовне Виноградовой исполнилось 103 года!" - говорится в сообщении.
Также женщина поделилась секретом долгой и счастливой жизни:
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- радуйтесь каждому дню;
- любите и будьте любимыми;
- хвалите своих ближних;
- делайте добро для других;
- будьте искренними и обязательно с улыбкой идите по жизни.
"Искренне желаем имениннице - многая лета!!! А нам - брать пример!"- добавили в сообщении.
Также в заметке разместили фото, на котором счастливая именинница празднует свой день рождения. На снимке она улыбается, а перед ней стоит торт со свечами в форме цифр 103.
В комментариях киевляне присоединились к поздравлениям и пожелали женщине крепкого здоровья и благополучия.
"Многая лета", "Поздравляем!", "Крепкого здоровья вам!", "С днем рождения! Желаю еще много лет счастливой жизни", - пишут в комментариях.
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