В Киеве долгожительница отпраздновала свой 103-й день рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Газета Дарницкие вести" в соцсети.

Так, стало известно о том, что жительница Киева недавно отметила свое 103-летие.

"Дарницкий район богат долгожителями. Нашей дарничанке Таисии Хаимовне Виноградовой исполнилось 103 года!" - говорится в сообщении.

Также женщина поделилась секретом долгой и счастливой жизни:

радуйтесь каждому дню;

любите и будьте любимыми;

хвалите своих ближних;

делайте добро для других;

будьте искренними и обязательно с улыбкой идите по жизни.

"Искренне желаем имениннице - многая лета!!! А нам - брать пример!"- добавили в сообщении.

Также в заметке разместили фото, на котором счастливая именинница празднует свой день рождения. На снимке она улыбается, а перед ней стоит торт со свечами в форме цифр 103.

В комментариях киевляне присоединились к поздравлениям и пожелали женщине крепкого здоровья и благополучия.

"Многая лета", "Поздравляем!", "Крепкого здоровья вам!", "С днем рождения! Желаю еще много лет счастливой жизни", - пишут в комментариях.

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