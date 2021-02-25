В Киеве ребенок выпал из окна учебного заведения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что чрезвычайное происшествие случилось в столичном лицие №208.
По предварительной информации, мальчик в возрасте около 11-13 лет снимал на камеру своего смартфона видео, как вдруг выпал из окна. На место срочно съехались врачи. Ребенка забрали в медучреждение с многочисленными травмами.
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"Жуткое ЧП в Киеве на улице Туманяна, 2. Лицей 208. Предварительно, мальчик лет 11-13 сначала снимал видео из окна и через пару секунд выпрыгнул. Получил сильные травмы головы и ног. К счастью, остался жив. Сейчас осматривается врачами скорой помощи. Цените жизнь", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе 19 января с 16 этажа упал 19-летний парень. Спасти его не удалось. Гибелью закончилось и падение с 15-го этажа мальчика, врачи констатировали смерть подростка на месте.
Также 24 февраля в Святошинском районе Киева аналогичное ЧП произошло на улице Зодчих, 62-А. Из окна 8-го этажа выпала 12-летняя девочка. Она в результате падения выжила, но получила многочисленные травмы. Сейчас никто не может пока сказать, каким образом подросток, выйдя на балкон, упал вниз.
Напомним, в Одессе девочка 13 лет прыгнула под поезд.
Как сообщала Politeka, под Харьковом пропал 14 летний подросток.
Также Politeka писала, в Киеве совершили нападение на пенсионера, он просто открыл дверь.