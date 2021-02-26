В Киеве в ночь на пятницу, 26 февраля, произошел взрыв

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице взорвался транспорфматор. ЧП произошло на проспекте Победы.

"В Киеве на проспекте Победы взорвался трансформатор. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Пока что нет информации о причинах взрыва и о том, есть ли пострадавшие в результате ЧП.

На месте были сделаны фото, на которых можно увидеть, как спасатели работают на месте взрыва.

Следует отметить, что сообщения об угрозе взрыва в последнее время в Украине - не редкость. Правда, в основном информация не подтверждается.

Ранее сообщалось, что 19 февраля неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. Известно, что анонимное сообщение о минировании здания учебного заведения поступило по телефону. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. Тогда правоохранители столицы также отрабатывали сообщения о минировании станций метро "Майдан Незалежности"и" Дворец спорта".

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.