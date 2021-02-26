Стало известно, где в Киевской области самая высокая заболеваемость китайским вирусом

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

25 февраля в Киевской области зарегистрировано 548 новых случаев заболевания COVID-19.

Где самая высокая заболеваемость:

Бучанский район - 135;

Белоцерковский район - 122;

Обуховский район - 81;

Бориспольский район - 65;

Броварский район - 60;

Вышгородский район - 52;

Фастовский район - 33.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.

Так, на перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.