Стало известно, где в Киевской области самая высокая заболеваемость китайским вирусом
Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.
25 февраля в Киевской области зарегистрировано 548 новых случаев заболевания COVID-19.
Где самая высокая заболеваемость:
Бучанский район - 135;
Белоцерковский район - 122;
Обуховский район - 81;
Бориспольский район - 65;
Броварский район - 60;
Вышгородский район - 52;
Фастовский район - 33.
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Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.
Так, на перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.