В Киеве мужчина ударил ножом в живот подростка

По информации отдела коммуникации инцидент произошел в одной из квартир на улице Симиренко. По адресу вызвали скорую, где медики обнаружили юношу с ножевым ранением живота.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа района и патрульные.

Полицейские пообщались с матерью пострадавшего, женщина рассказала, что на сына напал ее бывший.

«Женщина распивала алкогольные напитки совместно со своим бывшим сожителем. Позже в квартиру вернулся ее сын, который попросил бывшего отчима покинуть жилье. Гостю это не понравилось, поэтому он взял в руки нож и ударил им в живот несовершеннолетнего. 33-летнего злоумышленника мы задержали на месте совершения преступления», — рассказал начальник Святошинского управления полиции.

Состояние парня сейчас стабильное, его здоровью ничего не угрожает.

Нападавшему сообщили о подозрении, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.

Так, на перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.