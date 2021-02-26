В Киеве увеличивается количество больных
По данным «Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины», на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ, передает "kyiv.media".
Из них 7,5 тысяч взрослых и свыше 5,3 тысячи детей.
В медучреждения города госпитализировали 582 человека, среди них – 58 детей. Более 40% больных детей – школьного возраста.
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Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.
Так, на перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.