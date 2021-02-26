В Киеве увеличивается количество больных

По данным «Киевского городского лабораторного центра МОЗ Украины», на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ, передает "kyiv.media".

Из них 7,5 тысяч взрослых и свыше 5,3 тысячи детей.

В медучреждения города госпитализировали 582 человека, среди них – 58 детей. Более 40% больных детей – школьного возраста.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.

Так, на перекрестке Бучмы и Миколайчука произошло ДТП: таксист Uber прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.