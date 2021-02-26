В Киеве на стеклянном мосту появилась очередная трещина

Как передает Politeka, об этом написал сотрудник Общественного совета при КГГА Сергей Бригадир на своей странице в соцсети.

При этом, по словам киевлянина, трещины стали уже настолько привычным делом для моста, что это место даже не огораживают лентой.

"Очередная авария "селфи-моста" стала настолько рутинной, что секцию треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют. Общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту в отношении этой проблемы, но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили "ленточку", но отдыхающие ее срывают, и они не могут решить эту проблему", - говорится в сообщении.

Автор публикации призвал столичные власти и спасателей обратить внимание на эту проблему, пока не произошла трагедия.

Ранее сообщалось, что в Киеве показали разрушенный переход со станции метро "Святошин", на ремонт которого не так давно было потрачено около 22 млн грн. На фотографиях можно увидеть, что облицовка потолка перехода частично обвалилось, видны пятна от влаги, а тактильная плитка на полу начала отваливаться.

Напомним, украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности.

Как сообщала Politeka, погода устроит небывалый переполох, морозы и дожди не закончатся: к чему быть готовыми.

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