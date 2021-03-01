В Киеве произошла очередная трагедия с подростком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, стало известно, что 15-летняя девушка выпрыгнула из окна и погибла на месте.

"Девушка 15 лет выпрыгнула из окна балкона на Харьковском шоссе, 180. К сожалению, без шансов. Причины этого поступка устанавливаются правоохранителями", - говорится в сообщении.

Информации о личности погибшей и причинах самоубийства пока нет, однако известно, что ее мама и папа нашли себе новые семьи.

"Известно, что проживала погибшая с бабушкой и дедушкой, так как отец и мать нашли себе новые семьи", - говорится в сообщении.

"Какой ужас", "Жаль, вся жизнь была впереди...", "Похоже, телефон ее рядом лежит, опять эти "Синие киты"...", "Внимания родителей не хватало", "Все правильно, в первую очередь виноваты родители, много кто не думает о детях, когда расходятся, знаю на собственном примере", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева 19 января с 16-го этажа упал 19-летний парень. Спасти его не удалось. Гибелью закончилось и падение с 15-го этажа мальчика, врачи констатировали смерть подростка на месте. Также столичные врачи утверждают, что в последние месяцы случаев самоубийства среди подростков существенно увеличилось.

Напомним, в Одессе девочка 13 лет прыгнула под поезд.

Как сообщала Politeka, под Харьковом пропал 14 летний подросток.

Также Politeka писала, в Киеве совершили нападение на пенсионера, он просто открыл дверь.