В Киеве "накрыли" ботоферму, которая работала на кураторов из страны-агрессора
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Известно, что ботофера работала в интересах страны-агрессора, а также некоторых украинских политсил - очевидно, с пророссийской идеологией.
Так, украинская спецслужба заблокировала работу ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, которая работала по заказу кураторов из России и некоторых украинских политических сил.
По данным СБУ, ботоферму организовали трое жителей украинской столицы. Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности, в октябре прошлого года во время проведения выборов злоумышленники распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине. Они искусственно повышали социальное напряжение в обществе и "накручивали" голоса в соцопросах. Также работники ботофермы искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей.
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При этом оплата "услуг" киевлян проходила через запрещенные российские электронные кошельки, что обеспичивало анонимность заказчикам.
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