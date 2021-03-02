В Киеве на детской площадке нашли разбитые ртутные градусники

В Оболонском районе столицы прямо на детской площадке была найдена крайне опасная находка.

Киевлян призывают ознакомиться с правилами, что нужно делать если такой градусник разбился.

В каждом районе Киева установили специальные контейнеры, которые предназначены именно для опасных отходов, а именно: градусников, батареек и лампочек.

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Заведующий отделением реанимации для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко сообщил, что из 24 сотрудников его отделения согласились сделать прививки только двое.

«Если честно, мне немного стыдно, потому что из всего отделения моего, из 24 сотрудников, только двое согласились на вакцинацию — это я и ещё одна медсестра. Возможно, это моя недоработка», — отметил врач.

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