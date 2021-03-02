В Киеве спасли двух мужчин, которые плавали на льдине возле моста Патона
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.
«1 марта в 16:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, что в Днепровском районе столицы, на дрейфующей льдине находились двое мужчин», - говорится в сообщении.
К месту вызова были направлены спасатели 16-й пожарно-спасательной части.
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Мужчин спасли с помощью надувной лодки.
Выяснилось, что пострадавшие прогуливались по льду, когда вдруг откололась льдина.
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