В Киеве спасли двух мужчин, которые плавали на льдине возле моста Патона

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

«1 марта в 16:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на реке Днепр, вблизи моста им. Патона, что в Днепровском районе столицы, на дрейфующей льдине находились двое мужчин», - говорится в сообщении.

К месту вызова были направлены спасатели 16-й пожарно-спасательной части.

Мужчин спасли с помощью надувной лодки.

Выяснилось, что пострадавшие прогуливались по льду, когда вдруг откололась льдина.

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Жители надеются, что ремонт будет завершен в ближайшее время, и они смогут нормально проезжать.

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