В Киеве закрыли две станции метро, а также пересадочный узел

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице на вход и выход были закрыты станции "Университет", "Крещатик", а также пересадочный узел на "Майдан Независимости". Это связано с поступлением сообщения о минировании метрополитена. Сейчас специалисты проверяют станции на наличие взрывчатки.

"Станции метро "Университет" и "Хрещатик" + пересадочный узел на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что сообщения о минировании в столице - не редкость.

Так, 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. Тогда правоохранители также отрабатывали сообщения о минировании станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.