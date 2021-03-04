Под Киевом планируют создать кладбище для павших защитников Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Так, в среду, 3 марта, народные депутаты проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища в Киевской области. Решение поддержали 304 народных избранника.

Предполагается, что на кладбище будут почетно хоронить и осуществлять перезахоронение борцов за независимость Украины в XX веке, а также военнослужащих, которые отдали свою жизнь в нынешней российско-украинской войне на Донбассе, а также людей с инвалидностью, полученной вследствие войны, и лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Кладбище будет принадлежать к государственной собственности, поэтому его невозможно будет приватизировать или сдать в аренду.

Это будет архитектурно-художественный комплекс, размещенный на специально отведенном земельном участке в Киевской области. Следует отметить, что подобные военные кладбища существуют в США (Арлингтонское кладбище), Канаде, Франции и Польше.

При этом на Национальном военном мемориальном кладбище не могут быть похоронены руководители коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше) и высших органов власти СССР, УССР, других союзных республик, а также бывшие сотрудники КГБ. Однако указанные ограничения не касаются людей, которые принимали участие в войне за Украину на Донбассе.

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