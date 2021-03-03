У Києві почали встановлювати "кнопки від маніаків"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на випуск програми “Київ.NewsRoom”.

Так, у парках та скверах столиці почали встановлювати кнопки екстреного виклику допомоги. Передбачається, що таким чином жителі столиці зможуть врятуватись від нападників.

Зокрема, такі кнопки вже встановлені у Куренівському парку та в парку “Веселка” на Нивках. У випадку екстреної ситуації людина, якій потрібна допомога, може натиснути на цю кнопку – тоді вмикається сирена та світловий сигнал. За ідеєю, такий галас має відлякати зловмисника.

Крім того, сигнал передається патрулям, тож найближчий екіпаж, яких патрулює місто, має прибути та перевірити ситуацію в парку.

Кияни вже назвали ці гаджети “кнопками від маньяків”. Проте це не єдини призначення кнопки, адже вона також може стати у нагоді, якщо комусь стало зле і потрібно викликати швидку.

Раніше повідомлялось, що жителів Київської області попереджають про нову схему шахрайства в інтернеті. Люди вже стали жертвами інтернет-шахраїв, які пропонують працевлаштування та вимагають за це певну суму грошей.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".