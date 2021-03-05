Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ранее также сообщалось, что в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова.

Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.