Под Киевом открыли стрельбу

В селе Полевое Обуховского района конфликт между односельчанами завершился стрельбой. О происшествии 4 марта сообщили в Киевской области.

В одном из домов находились трое мужчин, между ними возник конфликт. Один из участников ссоры схватил охотничье ружье и два раза выстрелил в оппонентов. После этого спрятал ружье под кроватью и покинул место преступления.

35-летнего пострадавшего госпитализировали, а другой пострадавший -37-летний мужчина - получил первую медицинскую помощь и отказался от госпитализации.

По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний местный житель, ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.