В Киеве "Smart" столкнулся с маршрутным такси

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водителя автомобиля «Smart» зажало между сиденьем и приборной панелью.

С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.