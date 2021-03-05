В Киеве "Smart" столкнулся с маршрутным такси
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водителя автомобиля «Smart» зажало между сиденьем и приборной панелью.
С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.