В столичном метро появился необычный вагон
Об этом сообщил в Facebook директор департамента городского благоустройства КГГА.
"Друзья, вы уже видели это замечательное влечение добра? В метро курсирует вагон с котиками и собачками, которые ждут семью. Изображены животные – подопечные крупнейших киевских приютов, в том числе и нашего Центра защиты животных", - написал он.
В прошлом году отдел адопции Центр защиты животных сумел найти дома для более 750 бездомных животных.
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Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.