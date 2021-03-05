В столичном метро появился необычный вагон

Об этом сообщил в Facebook директор департамента городского благоустройства КГГА.

"Друзья, вы уже видели это замечательное влечение добра? В метро курсирует вагон с котиками и собачками, которые ждут семью. Изображены животные – подопечные крупнейших киевских приютов, в том числе и нашего Центра защиты животных", - написал он.

В прошлом году отдел адопции Центр защиты животных сумел найти дома для более 750 бездомных животных.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.