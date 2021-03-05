В Киеве мужчина пытался изнасиловать школьницу в лифте
Об этом пишет "Обозреватель".
Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Шухевича в тот момент, когда девочка возвращалась из школы.
"Вслед за девочкой в лифт зашел неизвестный мужчина. Он сразу же стал трогать ее, раздевать – собирался изнасиловать. Однако ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Физически она не пострадала", – говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.