В Киеве разыскивают парня

Об этом сообщают в сообществе «Киев оперативный».

Жителя Соломенского района столицы Муртазова Шамиля Мурадовича 1999 года рождения в последний раз видели 3 марта в 8:00 утра – он вышел из дома и направлялся в сторону работы.

Приметы исчезнувшего: 180 сантиметров роста, среднего телосложения, волосы темные, коротко стрижка. Глаза серо-голубого цвета.

У молодого человека есть особая примета: на голове - шрам над правым ухом.

На момент исчезновения был одет: в темные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой, бомбер цвета хаки с белым воротником, шапку красного цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший, сообщите в полицию по номеру 102.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.