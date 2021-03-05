В "Википедии" появилась информация, что село Тарасовка под Киевом якобы стало межгалактической станцией

Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на сообщение Виктора Бондаренко в Faсebook.

Неизвестно, кто написал такую шутку, однако сказано, что Тарасовку часто посещают инопланетяне.

"А что не так? Рядом со столицей Украины бояркой может быть только межгалактическая станция!"- замечает Александр Корда.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.