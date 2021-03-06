В Киеве пьяный водитель устроил правоохранителям "шоу"
Об этом сообщает "Киев сейчас".
После остановки нарушителя попросили выйти из машины, но пьяный мужчина едва стоял на ногах.
Он послушался полицейских и сдал экспресс-тест на алкогольное опьянение.
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Представители муниципальной стражи, снимавшие происшествие на камеру, в шутку предположили, что после такой пробы может драгер покраснеть.
"А драгер сейчас в раздумье и шоке, кажется. Он снизу покраснел, смотри. Гляди, еще думает", - шутили полицейские.
Полицейские зафиксировали 2,29 промилле, то есть біла превышена норма более чем в 11 раз.
Видео с места событий можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.