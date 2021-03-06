В Киеве пьяный водитель устроил правоохранителям "шоу"

Об этом сообщает "Киев сейчас".

После остановки нарушителя попросили выйти из машины, но пьяный мужчина едва стоял на ногах.

Он послушался полицейских и сдал экспресс-тест на алкогольное опьянение.

Представители муниципальной стражи, снимавшие происшествие на камеру, в шутку предположили, что после такой пробы может драгер покраснеть.

"А драгер сейчас в раздумье и шоке, кажется. Он снизу покраснел, смотри. Гляди, еще думает", - шутили полицейские.

Полицейские зафиксировали 2,29 промилле, то есть біла превышена норма более чем в 11 раз.

Видео с места событий можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.