В Киевской области зафиксировали сотни заболевших коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

За минувшие сутки, 5 марта, коронавирусом в Киеве заразились 682 человека.

В Киевской области зафиксировали 595 новых зараженных. Всего в городе с начала пандемии инфицированы уже 141 598 киевлян, в области – 78 263.

Скончались от осложнений вируса в Киеве всего 2 753 человека (+18 за сутки), вылечились 96 287 пациентов (+138).

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.