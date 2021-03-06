В Киевской области зафиксировали сотни заболевших коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
За минувшие сутки, 5 марта, коронавирусом в Киеве заразились 682 человека.
В Киевской области зафиксировали 595 новых зараженных. Всего в городе с начала пандемии инфицированы уже 141 598 киевлян, в области – 78 263.
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Скончались от осложнений вируса в Киеве всего 2 753 человека (+18 за сутки), вылечились 96 287 пациентов (+138).
Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.