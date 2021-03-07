Киевская область бьет антирекорды
За минувшую неделю в столице лабораторно подтвердили почти 15 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.
Болезни «атаковали» 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. При этом наибольшее количество несовершеннолетних пациентов являются школьниками.
"На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей — школьного возраста", - сообщили в мэрии.
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Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.
В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.
В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.