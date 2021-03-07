Киевская область бьет антирекорды

За минувшую неделю в столице лабораторно подтвердили почти 15 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.

Болезни «атаковали» 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. При этом наибольшее количество несовершеннолетних пациентов являются школьниками.

"На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей — школьного возраста", - сообщили в мэрии.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.