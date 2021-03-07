В Киев придут морозы - синоптики дали прогноз
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Во вторник, 9 марта в Киеве будет держаться мороз и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит от - 4 до 6 градусов мороза, днем термометра не поднимется выше 0.
Во вторник, 10 марта усилится ночное похолодание, ночью будет от - 7 до - 9 градусов мороза, а днем ожидают потепление до 2 градусов тепла.
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Ранее мы писали, Киевская область бьет антирекорды
За минувшую неделю в столице лабораторно подтвердили почти 15 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.
Болезни «атаковали» 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. При этом наибольшее количество несовершеннолетних пациентов являются школьниками.
"На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей — школьного возраста", - сообщили в мэрии.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.