В Киев придут морозы - синоптики дали прогноз

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Во вторник, 9 марта в Киеве будет держаться мороз и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит от - 4 до 6 градусов мороза, днем термометра не поднимется выше 0.

Во вторник, 10 марта усилится ночное похолодание, ночью будет от - 7 до - 9 градусов мороза, а днем ожидают потепление до 2 градусов тепла.

Ранее мы писали, Киевская область бьет антирекорды

За минувшую неделю в столице лабораторно подтвердили почти 15 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.

Болезни «атаковали» 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. При этом наибольшее количество несовершеннолетних пациентов являются школьниками.

"На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них: 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей — школьного возраста", - сообщили в мэрии.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.