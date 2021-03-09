В Киеве проверяют информацию о минировании универмага

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, аноним сообщил, что в столице заминирован универмаг "Украина". На месте уже работают все необходимые службы.

"В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании универмага "Украина". На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники, спасатели ГСЧС и медики скорой", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что сообщения о минировании в столице - не редкость.

Так, 19 февраля, неизвестный сорвал уроки в школе №191 на улице Ивана Миколайчука на Березняках. На место инцидента приехала полиция. Всех воспитанников школы эвакуировали из учебного заведения и вывели на улицу. За день до этого, 18 февраля, также заявляли о минировании нескольких учебных заведений столицы. Тогда правоохранители также отрабатывали сообщения о минировании станций метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта".

Также сообщалось, что 4 марта из-за сообщения о заминировании в столице на вход и выход были закрыты станции "Университет", "Крещатик", а также пересадочный узел на "Майдан Независимости".

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.