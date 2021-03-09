В Киеве за сутки подтвердилось еще две сотни новых случаев коронавируса
Как передает Politeka, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
Так, по данным Кличко, за прошедшие сутки, 8 марта, в столице был зафиксирован 201 новый случай заболевания на коронавирусом, а в целом за все время пандемии в Киеве заразились 142 517 человек.
За прошедшие сутки болезнь подтвердилась у 95 женщин, 87 мужчин и 19 детей.
Также мэр столицы сообщил о 7 летальных случаях от вируса, а в целом за все время пандемии 2792 киевлянина умерли от осложнений, вызванных ковидом.
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За сутки были госпитализированы 37 пациентов с ковидом. За все время пандемии 96 330 киевлян преодолели коронавирус.
Также Кличко рассказал о районах, которые стали "лидерами" по количеству новых случаев заражения.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском (73), Деснянском (37) и в Шевченковском (24)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за неделю количество "оранжевых" областей увеличилось с семи до девяти. Сюда попали Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая. Также "оранжевый" уровень карантина ввели в Киеве.
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