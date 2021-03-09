В Киеве во время строительства станции метро обвалилась опорная стена и упал кран

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 44.ua.

Так, 15 лет назад, в 2006 году, во время строительства Оболонско-Теремковской линии метро "Демиевская" произошло ЧП, в результате которого обвалилась опорная стена и упал кран.

Станция имеет прямую островную 104-метровую платформу шириной 11,1 метров. У нее есть эскалаторы, хотя ее заделка неглубокая. Также здесь есть лифты, так как она уже является современной станцией метро.

Здесь также есть кассовый зал, а особенно примечательным является формат освещения, которое представляет из себя яркие светильники, размещенные на верхушках колонн и отражающиеся в потолке.

Станция метро "Демиевская" строилась еще с лета 2005 года. Однако 28 января 2006 года в ходе строительства произошел обвал, в результате чего обвалилась опорная стена и упал кран. Из-за этого инцидента строительство сильно задержалось. В 2009 году оно было завершено, но станцию не открывали, так как ждали окончания строительства остальных станций. Открыли "Демеевскую" только 15 декабря 2010 года.

Архитекторами станции стали Валерий Гневышев, Тамара Целиковская, Алексей Нашивочников, Евгений Плащенко и Александр Панченко. На сегодняшний день это одна из самых современных станций Киевского метрополитена с пассажиропотоком более 20 тысяч человек в день.

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