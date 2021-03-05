В столичному метро з'явився незвичайний вагон
Про це повідомив у Facebook директор Департаменту міського благоустрою КМДА.
"Друзі, ви вже бачили цей чудовий потяг добра? У метро курсує вагон з котиками і собачками, які чекають сім'ю. Зображені тварини-підопічні найбільших київських притулків, в тому числі і нашого Центру захисту тварин", - написав він.
Минулого року відділ Адопції Центр захисту тварин зумів знайти будинки для понад 750 безпритульних тварин.
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Раніше ми писали, що Київська область потрапила в помаранчеву зону карантину
Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА у Facebook.
У Київській області з 4 березня почав діяти помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Ситуація в регіоні погіршується і незабаром, можливо, доведеться ввести посилені карантинні обмеження.
У столиці за минулу добу, 4 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.