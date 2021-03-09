Появились новые подробности жуткой расправы с сотрудницей киберполиции в Киеве
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отметим, что об убийстве сотрудницы правоохранительных органов 1983 года рождения стало известно седьмого марта.
Тело женщины обнаружили с десятками ножевых ранений.
Полицейским удалось установить, что вечером Святослава вышла пройтись со своей подругой, которая внезапно набросилась на женщину и несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ударов ножом.
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Подозревая призналась, где находится орудие убийства.
В дальнейшем женщину ждут экспертизы, в том числе психиатрические.
Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.