Появились новые подробности жуткой расправы с сотрудницей киберполиции в Киеве

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отметим, что об убийстве сотрудницы правоохранительных органов 1983 года рождения стало известно седьмого марта.

Тело женщины обнаружили с десятками ножевых ранений.

Полицейским удалось установить, что вечером Святослава вышла пройтись со своей подругой, которая внезапно набросилась на женщину и несколько раз ударила по голове бутылкой, после чего нанесла полсотни ударов ножом.

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Подозревая призналась, где находится орудие убийства.

В дальнейшем женщину ждут экспертизы, в том числе психиатрические.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.