В Киеве за сутки коронавирус подтвердился еще у почти 900 людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в Киеве в течение прошлых суток, 11 марта, было подтверджено 896 новых случаев заболевания на коронавирус, а в целом за все время пандемии в столице заболело 144 910 человек.

За прошедшие сутки вирус подтвердился у 505 женщин, 350 мужчин и 41 ребенка.

Также известно, что в течение суток в столице было подтверждено 23 летальных случая от вируса. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 2857 киевлян.

За прошедшие сутки 129 пациентов госпитализировали с коронавирусом, а 428 человек выздоровели после болезни.

Также Кличко назвал три района, которые стали "лидерами" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (188), Печерском (94) и Дарницком (91)", - говорится в сообщении.

По данным мэра, на сегодняшний день в больницах столицы наблюдается наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии.

"Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2548 больных на коронавирус. Из них 14 детей. 1689 пациентов - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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