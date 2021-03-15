В Киеве станцию метро "Васильковскую" изначально планировали не такой, как она выглядит сегодня
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 44.ua.
Как известно, станцию метро "Васильковская" в украинской столице открыли через 5 лет после начала строительства, 15 декабря 2010 года. При этом во время проектирования она выглядела совсем иначе.
На станции нет колонн и пилонов, а длина платформы составляет 103,8 метров, ширина - 11 метров. Для ее облицовки использовали бежевый мрамор.
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"Васильковскую" начали строить еще 16 лет назад, в 2005 году, а открыли ее, как и другие станции очереди, 15 декабря 2010 года. Архитекторами были Валерий Гневышев, Тамара Целиковская, Алексей Нашивочников, Евгений Плащенко. Именно над "Васильковской" работал еще и Юрий Кравченко.
Станция облицована долговечными материалами, а также водоэмульсионной краской. Освещение сделано в виде фонарных столбов, поэтому длинная платформа может напоминать пешеходный проспект.
Следует отметить, что в реальной жизни станция почему-то изменилась до неузнаваемости.
У "Васильковская" есть только одно название. Других или проектных вариантов представлено не было. Станция расположена на Васильковской улице, ведущей в город Васильков Киевской области, который, в свою очередь, получил такое название в честь сына Юрия Долгорукого Василька.
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