В Киеве станцию метро "Васильковскую" изначально планировали не такой, как она выглядит сегодня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 44.ua.

Как известно, станцию метро "Васильковская" в украинской столице открыли через 5 лет после начала строительства, 15 декабря 2010 года. При этом во время проектирования она выглядела совсем иначе.

На станции нет колонн и пилонов, а длина платформы составляет 103,8 метров, ширина - 11 метров. Для ее облицовки использовали бежевый мрамор.

"Васильковскую" начали строить еще 16 лет назад, в 2005 году, а открыли ее, как и другие станции очереди, 15 декабря 2010 года. Архитекторами были Валерий Гневышев, Тамара Целиковская, Алексей Нашивочников, Евгений Плащенко. Именно над "Васильковской" работал еще и Юрий Кравченко.

Станция облицована долговечными материалами, а также водоэмульсионной краской. Освещение сделано в виде фонарных столбов, поэтому длинная платформа может напоминать пешеходный проспект.

Следует отметить, что в реальной жизни станция почему-то изменилась до неузнаваемости.

У "Васильковская" есть только одно название. Других или проектных вариантов представлено не было. Станция расположена на Васильковской улице, ведущей в город Васильков Киевской области, который, в свою очередь, получил такое название в честь сына Юрия Долгорукого Василька.

Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, в столичном метро появился необычный поезд, первые фото.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.